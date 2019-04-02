Android Tv'ye Apk ile Uygulama Yükleme
21 dakika önce
Android TV'ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips Android TV'ye Google Play Store'dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.
Android TV
'ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips
Android TV'ye Google Play Store
'dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: Youtube
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Varane, Real Madrid'den Ayrılmak İstiyor
Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı