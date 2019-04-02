Son Dakika Haberleri: Android Tv'ye Apk ile Uygulama Yükleme

Android Tv'ye Apk ile Uygulama Yükleme

21 dakika önce

Android TV'ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips Android TV'ye Google Play Store'dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.

Android TV'ye APK ile nasıl uygulama yüklenir? Bu videomuzda, ofisimizde yer alan Philips Android TV'ye Google Play Store'dan değil, direkt olarak indirdiğimiz APK dosyası ile kurulum yapmayı gösterdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:28 Kaynak: Youtube

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