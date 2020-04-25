Andy Murray: Geçen ay corona virüse yakalanmış olabilirim

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs (koronavirüs) salgını sebebiyle tüm dünyada spor organizasyonları iptal edildi. Büyük Britanya'da 140 bine yakın insan koronavirüse yakalanırken, 18 binden fazla kişi ise hayatını kaybetmişti.

"1 AY ÖNCE CORONA SEMPTOMLARI GÖSTERDİM"

İskoç tenişçi Andy Murray de geçen ay corona virüse yakalanmış olabileceğini açıkladı. CNN'e konuşan Murray, "1 ay önce corona virüs (koronavirüs) semptomları gösterdim. 2-3 gün boyunca hastaydım. Karantina başlamadan 4-5 gün önce evden çıkmamıştım. Konuştuğum birçok insan benim gibi hissediyordu ancak hala corona olup olmadığımı bilmiyorum. Açıkçası test yaptırmak için daha ciddi durumda olanlar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TENİS NORMALE DÖNEN EN SON SPOR OLACAK"

İskoç tenisçi 20 Eylül'e ertelenen Fransa Açık'ta yer alıp almayacağı sorusuna ise "Kesinlikle katılmak istiyorum. Tenisin normale dönen en son sporlardan biri olacağını düşünüyorum. Çünkü dünyanın her yerinden oyuncular, antrenörler ve seyirciler bir araya geliyor. Eylül ayında tenise dönmek beni şaşırtır" dedi.