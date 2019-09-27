Anestezi teknikeri seda, duvakla son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da, evinde ölü bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak görev yapan Seda Durmaz'ın (25) cenazesi toprağa verildi.

Aydın Menderes Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışmaya başlayan Seda Durmaz'ın dün işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi. Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde oturan Seda Durmaz'ın oturduğu daireye gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ve polis ekipleri balkondan girdikleri dairede, Seda Durmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seda Durmaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Seda Durmaz için bugün Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazından sonra düzenlenen törene, annesi Firuzan Durmaz, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Anne Durmaz, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Seda Durmaz'ın tabutunun üzerine duvak ve al yazma bırakıldı. Kılınan namazın ardından Seda Durmaz'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yapılan ilk otopside, Durmaz'ın, anestezide kullanılan bir ilacın vücuduna enjekte edildiği tespit edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreni detay

-Alandan detay

-Tabutan detay

-Duvak- alma yazma detay

-Yakınlarından

-Tabutun götürülmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

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