Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı - Son Dakika
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Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı

26.05.2022 10:26

Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandıANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden duran otobüsteki yolcuların savrulması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı

ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde önüne çıkan araca çarpmamak için aniden duran otobüsteki yolcuların savrulması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Murat C. yönetimindeki 06 BIM 689 plakalı halk otobüsü önüne aniden bir araç çıkınca sürücü frene bastı. Sürücünün ani frene basması sonucu otobüsün içinde bulunan yolcular savruldu. Savrulan yolculardan Mevlüt Efe yaralandı. Yaralı yolcu Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk oldu. Kaza ilgili polis inceleme başlattı.

Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı
Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı
Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı
Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı
Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı

YORUMLAR
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Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı Otobüsü sıkıştırdı, patlayan camlarla iki yolcu yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ani fren yapan halk otobüsünde savrulan yolcu yaralandı - Son Dakika
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