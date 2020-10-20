Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek - Son Dakika

Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek

20.10.2020 15:37
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının hasat edilen meyvesi ve zeytinyağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Mersin'in Mut ilçesinde 'Anıt Ağaç' olarak tescil edilen bin 300 yıllık zeytin ağacının hasat edilen meyvesi ve zeytinyağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı ile 'Anıt Ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010 tarihinde ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi bugün hasat edildi.

Hasat etkinliğine Mut Kaymakamı Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, Mut Ziraat Oda Başkanı Hıdır Kar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının hasadına ilçe Müftüsü Mustafa Öztürk'ün duasıyla başlandı. Duadan sonra zeytinler toplandı.

Etkinlikte konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, hasadın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaymakam Muammer Köken ise konuşmasında, "Sağlık zeytinden zeytin Mut'tan. Herkes Mut zeytinini bu pandemi dolaysıyla kullansın çünkü sağlığın bileşenleri zeytinde bulunuyor. Anne sütüne eşdeğer. Son bir müjdeyle sözümü bitirmek istiyorum. İlçemizde zeytin gen merkezi oluşturulacak. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bu konuda protokolü imzaladılar önümüzdeki hafta içinde Hacınuhlu Mahallesindeki bir arazide yer düzeltmesi yapılacak" dedi.

Belediye Başkanı Volkan Şeker de, "Biz bu bin 300 yıllık zeytin ağacımızın yıllarca var olmasının duasını ediyoruz. Devletimiz de bu zeytin ağacı gibi uzun yıllar var olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak ise bin 300 yıllık anıt ağacının meyvesinin ve zeytinyağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edileceğini belirterek, "Geçen sene de Cumhurbaşkanımıza elimizle teslim etmiştik. Demiştik ki 'Cumhurbaşkanım Allah bu ağaca verdiği ömür gibi inşallah devletimize de size de ömür verir ve hep hizmet edersiniz.' Yine aynı duygularla bugün bu ağaçtan meyveleri toplayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanımıza da buradan bir takdimde bulunacağız. Allah sağlıkla sıhhatle nice memlekete hizmetler verebilsin diye" dedi.

Konuşmaların ardından hep birlikte zeytin hasadı yapıldı. - MERSİN

Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek
Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Hasat, Mut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek - Son Dakika


Son Dakika

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Ayak bileğinden sakatlanan Hakan Çalhanoğlu Celtic maçında yok Takım arkadaşı Renato Sanches'den Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Durağın altında can veren Gülseren, tüp bebek tedavisi için doktora gidiyormuş Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Kanlar içinde yere yığıldı! Yaşlı adamın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza kamerada
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım Eşini ve 40 günlük bebeğini bıçaklayan adamdan şaşırtmayan ifade: Kasten yaralamadım         
15:27
Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adama düğün yaptı         
14:54
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı Yüzüne lavabo açıcı patlayan kadın, üretici firmaya 1,5 milyonluk tazminat davası açtı         
14:18
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü Yatağın altından çıkan 1,5 metrelik yılan, ev sahiplerini dehşete düşürdü         
12:30
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı Ünlü yazar Jeffrey Toobin kamerasını kapalı sanıp, online toplantıda mastürbasyon yaptı         
11:54
Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada Esenyurt'ta dini nikahlı eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada         
11:50
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
"Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu         
11:02
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 16:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anıt ağacın zeytini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei