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Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı

6 saat önce

KOCAELİ'de, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet A., gözaltına alındı.

Anıtkabir'de slogan atan gençlere küfür eden iş insanı gözaltına alındı, System.String[]

KOCAELİ'de, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere, sosyal medyadan yayınladığı videoda küfür eden iş insanı Mehmet A., gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınan Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı, iş insanı Mehmet A., sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 10 Kasım günü Anıtkabir'de, 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür etti. Büyük tepki çeken paylaşımın ardından savcılık, Mehmet A. hakkında soruşturma başlattı. İş insanı Mehmet A., soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, Mehmet Avcı'nın paylaşımı üzerine yazılı bir açıklama yaparak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin, aşağılık sözlerini kamera ile kayıt altına alan ve bunu sosyal medyada yayınlayarak infiale neden olan Mehmet Avcı hakkında yasal süreç ilgili merciler tarafından başlatılmıştır. Halkımızın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza hakareti vatanseverlik sayacak kadar çarpık, onu seven ve destekleyenlerin ırzına, namusuna dil uzatacak kadar sapkın, hastalıklı bir beyne sahip bu kişi hakkında herkesi sağduyulu olmaya davet ediyor, gerekli cezayı yüce Türk adaleti önünde alması için bu işin sonuna kadar takipçisi olacağımızı saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:44 Kaynak: DHA
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