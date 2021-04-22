İfadesi alınan 6 emekli amiral Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'Montrö Bildirisi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 6 emekli amiral Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilmişti. Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Adliyesine getirilen 6 emekli amiral ifadelerinin alınmasının ardından 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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