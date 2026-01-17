Ankara-Bakan Uraloğlu: Havalimanı pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı - Son Dakika
Ankara-Bakan Uraloğlu: Havalimanı pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı

17.01.2026 13:42
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanı pist uzunluğunun 241,4 kilometreye ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık altyapısına yönelik yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin kıtaların kesişim noktasında, 4 saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer aldığına dikkat çekerek, "Bu avantajı doğru okuyarak ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte ve bütüncül bir anlayışla planlıyoruz" dedi.

'HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI SAYIMIZI 175'E ÇIKARDIK'

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardıklarını kaydetti. Uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında dikkate değer bir yükseliş olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92,4 kilometre daha ekledik. Bugün pist uzunluğumuz 241,4 kilometreye ulaştı. Bu da Ankara ile Çorum arasındaki mesafeye denk geliyor. Havacılık alanındaki bu altyapı gücünü, diplomatik başarılarla da perçinledik. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz" açıklamasında bulundu.

'CUMHURİYET TARİHİMİZİN YENİ REKORUNU KIRDIK'

Altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin, hava yolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yansıdığını kaydeden Uraloğlu, "2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sırada yer aldık. İstanbul Havalimanımız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek büyük bir başarıya imza attı. 19 Ocak Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin 1'inci etabını hizmete açacağız. 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

