Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde "mazgal temizliği" görüşüldü

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ayın ilk toplantısında kentte etkili olan sağanakla birlikte yağmur suyu mazgallarının temizliğini tartıştı.

Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı. Ünal, önergeleri okutarak, gündemdeki maddeleri oylamaya sundu.

ASKİ'nin, kentin muhtelif yerlerinde ana isale hatları ve su altyapısının yapımı için Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı'ndan 6 milyar Japon yeni ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) İvedik İçme Suyu Tesisi'nde kapasite artışı için 63 milyon avro kredi kullanmasını içeren teklif, oy birliğiyle görüşülmek üzere ilgili komisyona gönderildi.

Altındağ ilçesi Tatlar bölgesinde geçen ay meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in isminin Tuzluçayır Mahallesi 602'nci sokakta yaşatılması için meclisteki partilerin grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi.

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, İlkay Yiğit'in partisinin mensubu olduğunu anımsatarak, destek veren bütün meclis üyelerine teşekkür etti.

"Bunun siyaseti olmaz"

Gündem dışı söz alan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara'daki sağanak sonrası meydana gelen su baskınında Keçiören'de Busenur Doğanay'ın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Kent genelinde etkili sağanağın ardından ASKİ'yi göreve davet ettiğini belirten Altınok, "ABB'nin mazgal ve ızgara temizliğine yönelik yapacağı çalışmalara Keçiören Belediyesi olarak destek vermeye hazırız. Ne olur, bu ızgara ve mazgalları temizleyin. Yağmur kanalımız yeterli değil ise ASKİ, kredi anlamında ne istiyorsa meclisimize getirsin, destek verelim. Sonbahar yağmurları gelecek. Eğer gerekli önlemleri almazsak Ankara'da çok ciddi can kayıpları olacak." diye konuştu.

Doğanay'a rahmet dileyen Altınok, şunları kaydetti:

"Bunun siyaseti olmaz. Bunları siyasi amaçla söylemiyorum. Acilen üç ayda bir mazgal ve ızgaraların temizlenmesi gerekiyor. Alımlı Sokak'ta yağmurun orada gelip ölüme sebebiyet verecek şekilde bir durum yok. Yukarıdaki Ahmet Şefik Kolaylı ile General Tevfik Sağlam caddelerinde ızgara ve mazgallar dolu olduğu için yağmur, nerden yol buluyorsa geldi, zemin kattaki camı kırdı. Gencecik bir çocuğumuz rahmetli oldu." dedi.

"Ortada çok acil bir sorun var"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise İlkay Yiğit'in hayatını kaybettiği Tatlar bölgesinde bir yıl içerisinde sağanak nedeniyle üç kez derede taşmaların olduğunu anlatarak, ABB'nin dere taşkınlarından ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Sağanaktaki dere taşkınının, ABB'nin yol çalışması nedeniyle olduğunu ifade eden Balcı, "Geçtiğimiz yıldan bu yana maalesef gerekli tedbirler alınmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir basın bilgilendirme toplantısında, ASKİ tarafından bölge için ihaleye çıkıldığını ancak müteahhittin işi yapmadığı, kaçtığı ifade edildi. Aradan bir yıl geçti. O yüzden ben bu açıklamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortada çok acil bir sorun var. Müteahhit kaçsa bile biz bunu alınacak tedbirlerle yapabiliriz." diye konuştu.

"Birçok iş yeri mağdur oldu"

Ünal da kentin bazı noktalarında ana caddelerdeki mazgalların üstünün asfalt ile kaplı olduğu görselleri göstererek, "Bu önemli bir konudur. ASKİ ile ilgili sıkıntıyı giderelim. Elektro kavşağı ile ilgili geçen yıl yine konuştum. Bu yıl yine su bastı. Bir çok iş yeri mağdur oldu. Acilen tüm mazgallardaki sıkıntıyı gidermenizde fayda var." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Neslihanoğlu ise mazgal temizliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, mazgallardan ve kanallardan akan suların gittiği bazı ana arterler ile dere yataklarının kapatıldığını ileri sürdü.

Bazı ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarında asfaltlama yaparken mazgalların ve rögar kapaklarının üstünü kapattığını kaydeden Neslihanoğlu, "Tabii ki Büyükşehir Belediyemiz de ilçe belediyelerimiz de bundan sonra daha hassas, daha titiz olurlarsa inşallah bu tarz felaketleri bir daha yaşamayız." dedi.

"Üzeri kapatılan derelerin ve çayların tamamını açalım"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, geçmiş yıllardan söz edilerek bugünün kurtarılamayacağını ifade etti.

Köse, "Ankaralı, yağmur yağdığında artık korkmaya başladı. Canlarımızı kaybetmemek için buradan el birliği ile acil bir çalışma yapılması gerektiğine inanıyorum. Üzeri kapatılan derelerin ve çayların tamamını açalım. Yeni bir planlama yapalım. Dere yataklarının genişletilmesi ve ıslahı konusunda acil olarak tüm konu uzmanlarıyla bir araya gelelim. Bir daha bu olaylar yaşanmasın diye stratejik planlama yapalım. Başkente yakışmayan bu sorunu birlikte çözelim." diye konuştu.