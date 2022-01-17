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Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak

17.01.2022 17:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla "SMART Ankara Projesi" kapsamında bu yıl Avrupa Birliği (AB) hibesiyle 408 elektrikli bisiklet temin edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bisiklet paylaşım sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla "SMART Ankara Projesi" kapsamında bu yıl Avrupa Birliği (AB) hibesiyle 408 elektrikli bisiklet temin edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce Ankara'da sürdürülebilir ulaşımın mümkün kılınarak uzun vadeli vizyon ve stratejiye dayanan ulaşım planının oluşturulabilmesi ve bunun şehrin diğer ulaşım modlarına entegrasyonunun sağlanabilmesi için AB Türkiye Delegasyonunca desteklenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen SMART Ankara Projesi'ne başlandı.

İhale süreçleri devam eden proje kapsamında 81 milyon lira tutarında hibeyle mal ve hizmet alımları gerçekleştirilecek.

Bu yılın ikinci çeyreğinde hizmet alımı ihale sözleşmesinin imzalanması ve yine yıl içerisinde mal alımı ihale süreçlerinin tamamlanması öngörülüyor.

Proje kapsamında temin edilecek elektrikli bisikletler, şarj istasyonları ve bisiklet sayaçlarıyla elektrikli bisiklet paylaşım sistemi kurulacak. Ayrıca gerekli ekipmanlar da temin edilerek metro istasyonları ve otobüsler de bisiklet kullanımına uygun hale getirilecek.

Metro girişlerine 46 bisiklet şarj istasyonu yerleştirildi

EGO Genel Müdürlüğü, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen "Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme Projesi (MEHUB)" ile de otomobil kullanımının azaltılması, karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlanması, bisiklet hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda metro girişlerine 60 bisikletlik şarj istasyonundan 46'sı yerleştirildi. EGO Genel Müdürlüğünce de Ankara'da bisiklet ve scooter gibi araçların kullanım verilerini temin ederek mikromobilite araçların ve yollarının optimize edilmesi, şarj istasyonlarının kapasitesinin ve konumlarının belirlenmesi süreçleri yürütülüyor.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği, Bisiklet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent için 408 elektrikli bisiklet alacak - Son Dakika


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