Ankara Büyükşehir Belediyesi, çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılan binalarda yaşayanlara destek oluyor - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çökme tehlikesi olan binanın bulunduğu alanda boşaltılan binalarda yaşayanlara yönelik yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yürütülen inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde meydana gelen çökme sonrası 21 apartman tahliye edildi.

Tahliye çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesinin 72 personeli, 29 araçla sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki gün boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile göçme tehlikesi olan alanda devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde, bölgede evi zarar gören vatandaşlar için kira yardımından konut tahsisine kadar gerekli desteğin sağlanacağını açıklayan Yavaş, "Bölgede evi zarar gören hemşehrilerimiz için gerekli tüm destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

İnceleme sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Bina kontrollü şekilde yıkılacak. Şimdi kurulan bir komisyon var. Kaç tane daire boşaltıldıysa bu süreçte onları misafir edeceğiz. Mağdur sayısına göre arzu ederlerse kimi kurumlar ve belediyeler dahil kamunun elindeki dairelere yerleştirmek suretiyle, kimine de kira yardımı yapmak suretiyle yardımcı olacağız. 21 bina boşaltıldı. Belediyeden ayrıca eşya yardımı da yapabiliriz. Mağduriyetleri gidermek önceliğimiz."

Bölgede çorba ve yemek hizmeti

Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede kurdukları çadırlarla 300 kişilik çorba, 200 kişilik yemek ve kahvaltı desteği sağlıyor.

Evini boşaltmak zorunda kalan 40 vatandaş, Büyükşehir Belediyesince Ahmetler Şefkat Evi'nde misafir edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçlarıyla vatandaşlar istedikleri adrese götürülüyor.

Alanda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de tehlike arz eden ve boşaltılan binalarda su kayıplarını önlemek amacıyla sularının kesildiği bildirdi.

Gece boyunca devam eden çalışmalarda binadan çıkan hafriyat, kamera kaydı alınarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince güvenli bir alana naklediliyor.