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Ankara Büyükşehir'den ağaç hassasiyeti

1 saat önce

Ankara Büyükşehir'den ağaç hassasiyeti Dodurga mevkiindeki yol yapım çalışmalarında ağaçlar bulundukları yerden sökülerek Kahramankazan fidanlığına naklediliyor Dodurga yol çalışmaları kapsamında 248 ağaç ile 8 bin 500 adet çalının nakli sağlandıANKARA - AAnkara Büyükşehir Belediyesi Fen...

Ankara Büyükşehir'den ağaç hassasiyeti

Dodurga mevkiindeki yol yapım çalışmalarında ağaçlar bulundukları yerden sökülerek Kahramankazan fidanlığına naklediliyor

Dodurga yol çalışmaları kapsamında 248 ağaç ile 8 bin 500 adet çalının nakli sağlandı

ANKARA - AAnkara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yol çalışmaları sırasında ağaçlar ağaç söküm ve nakil makinesi ile sökülerek başka yere taşınıyor.

Fen İşleri ekiplerince Dodurga mevkiinde yürütülen yol yapım çalışmaları güzergahı üzerinde bulunan 248 adet ağaç ile 8 bin 500 adet çalı, dikkatli ve titiz bir çalışmayla söküm ve nakil makinesi ile yeni yerlerine taşındı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yerlerinden sökülen ağaçlar, rehabilite edilmek üzere Büyükşehir Belediyesine ait Kahramankazan Ova Fidanlığı'nda bakıma alınıyor. Bu alanda yaklaşık bir yıl bakım altında tutulacak ağaçlar, başka bir alanda dikime uygun hale gelince nakilleri sağlanacak.

Çevre duyarlılığına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelişimi esnasında çalışma sahasında bulunan bitkileri kesmeden naklederek canlı olarak tutuyor. Çalışma alanındaki doğal gaz ve alt yapı hatlarının konumu ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmamak için Büyükşehir Belediyesinin ağaç söküm, nakil ve dikim çalışmasına uygun olmayan lokasyonda bulunan 7 ağacın kesilmesi ise zorunlu hale geldi.

Ankara Büyükşehir'den ağaç hassasiyeti

Kahramankazan, Dodurga, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:58 Kaynak: İHA
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