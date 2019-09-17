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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen...

54 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
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