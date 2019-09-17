Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen...
54 dakika önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:01 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda silahlı terör örgütüne iltisak ve ilişkisi bulunduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltı kararı çıkarttı. 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Teröristler, İHA ve SİHA'lara yakalanmamak için caddeleri sacla kaplamaya başladı Diyarbakır'daki annelere destek verip, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattılar Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Kulp Belediye Başkanı: Olay, ciddi bir katliamdır, ilişkilendirilmek beni üzmüştür Adnan Oktar'dan 'Kedicikler'le ilgili soruya yanıt: Allah aşkıyla seviyorum