Ankara'da terör örgütü PKK'nın sözde "halk sağlığı komitesi"ne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki yapılanmasını koordine etmek amacıyla hayata geçirdiği, sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde sözde 'halk sağlığı komitesi' adı altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yasal izinlerin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Tunceli ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, örgütsel kitaplara ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflara el konuldu.

Kurulan özel soruşturma ekibince yapılan teknik takip faaliyetleri ve çalışmalar, alınan etkin pişmanlık ve gizli tanık ifadeleri neticesinde, şüphelilerin bir kısmının, "kadro" olarak tabir edilen örgüt mensupları oldukları belirlendi.

Şüphelilerin, Kandil alanında, 30 ile 45 gün kadar süren eğitim aldıkları, bu kişilere sözde ideolojik eğitim verenler arasında, Duran Kalkan ve Nurettin Demirtaş gibi üst düzey örgüt mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin aldıkları silahlı genel eğitim sonrasında ise görevlendirmelerinin, PKK/KCK tarafından sözde "sosyal veya kadın" alanlarına yapıldığı, bulundukları alanda terör örgütünün talimat ve propaganda stratejileri doğrultusunda "ajitasyon, örgütlenme, eleman kazanma ve propaganda" faaliyetlerini yönettikleri tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden birinin, 2014'te meydana gelen 6-8 Ekim olayları ve 2015'te yaşanan Hendek-Barikat olayları sürecinde, örgüt mensuplarının tedavi edilmesinde görev aldığı bilgilerine ulaşıldı.

Soruşturma sürüyor.