Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara...
24.09.2021 08:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK'yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA
Son Dakika 08:23 Hapse girdikten sonra işine son verilen Belediye çalışanı, intihar girişiminde bulundu 07:52 Ev kira fiyatlarındaki artışları fırsat bilen dolandırıcılar iş başında! Uzmanlardan vatandaşlara 6 kritik uyarı geldi 07:24 ABD'den salgınla ilgili dikkat çeken sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir 00:45 Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi 22:35 Crespo, Fenerbahçe taraftarına Maldonado'yu hatırlattı! İlk maçında tepki çekti 22:00 Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu 18:53 Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak