Ankara'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Okka idaresindeki 06 FYU 10 plakalı domates yüklü kamyonet, Çubuk-Ankara kara yolu Sünlü Kavşağı'nda devrildi.

Bir süre sürüklenen kamyonet önce trafik ışıklarında bekleyen Mustafa Ulutaş'ın kullandığı 06 DD 0344 plakalı hafif ticari araca ardından Kemal Avcı yönetimindeki 34 EF 1323 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.

Kazada, sürücüler Okka ve Ulutaş ile araçlardaki Eren Okka, Anbar İsmail ve Emrah Çelik Koparan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan domatesler belediye ekiplerince temizlendi.