Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber: Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi ANKARA'da, polisin ihbar üzerine arama yaptığı 2 araçta, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.

Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi ANKARA'da, polisin ihbar üzerine arama yaptığı 2 araçta, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Mamak ve Elmadağ ilçesinde 2 aracı durdurup, arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Fatih POYRAZ/ANKARA, -



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