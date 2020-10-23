Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi

23.10.2020 10:08
Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haber: Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi ANKARA'da, polisin ihbar üzerine arama yaptığı 2 araçta, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.

Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA'da, polisin ihbar üzerine arama yaptığı 2 araçta, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri'den kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Mamak ve Elmadağ ilçesinde 2 aracı durdurup, arama yaptı. Araçlarda yapılan aramada, 31 kilo 860 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, 'Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

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Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da 31 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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