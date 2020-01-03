Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı - Son Dakika

Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı

6 saat önce

ANKARA'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı.

Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı, System.String[]

ANKARA'da yılbaşını kutlamak için bir araya gelen 7 arkadaşın kaldığı evde çıkan ve 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Semih ve Hakan Aktaş kardeşler, arkadaşlarıyla birlikte yılbaşı akşamı dışarıda eğlendikten sonra, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında, dedelerine ait eve geçti. Gençler uyuduktan sonra sabaha karşı yangın çıktı. Yangında Semih Aktaş (20), Seyfi Güngör (26) ve Naci Cankurtaran (26) ile onları kurtarmak için eve giren 4'üncü katta oturan komşu Rahmi Yozgat (65) yaşamını yitirdi. Yangın sırasında evde bulunan 4 genç ile birlikte 8 kişi de yaralandı.

RAHMİ YOZGAT, BİNA GİRİŞİNDE BULUNDU

Yangınla ilgili evde inceleme yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda, itfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında zemin katta bulunan daireden alevlerin yükseldiği, üst katlarda bulunanların yoğun duman ve ısı nedeniyle binada mahsur kaldıklarının görüldüğü belirtildi. Binanın giriş kapısından 2 metre içeride ölenlerden Rahmi Yozgat'ın bulunduğu belirtilen raporda, "Yanan dairenin oturma odası tamamen yanmaktan, diğer tüm odaları islenmekten ve ıslanmaktan hasar görmüş olup, pencere korkulukları ve camlar tarafımızca müdahale için kırılmıştır. Yanan daierinn açık olan dış kapısı ve oturma odasının pencereleri tamamen yanmıştır. Ayrıca binada bulanan tüm dairelerin dış kapıları doğalgaz sayaçları, elektrik sayaçları yoğun ısıdan erimiştir. Yanan dairenin üst katı ve en üst kattaki Rahmi Yozgat'a ait dairenin dış kapılarını açık bırakmaları sonucu tüm eşyalar ve evi hasar görmüştür" denildi.

ELEKTRİKLİ ISITICI YANICI MADDELERİ TUTUŞTURDU

Raporun yangının oluş şekli ve çıkış nedeni bölümünde ise "Olay yerinde yapılan inceleme sonucunda daiereye girişteki sol taraftaki ilk odada ısınma amaçlı yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek, genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Hakan Aktaş, İtfaiye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı
Yüzüne demir saplanan genci, itfaiye ve plastik cerrahlar kurtardı Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
21:10 Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
21:10 Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu öldü - Son Dakika
21:09 Beyoğlu'nda metruk binada yangın - Son Dakika
21:09 Alevi ailelerin yaşadığı 5 evin kapısını işaretleyen şüpheli gözaltında (2) - Son Dakika
21:09 Ted başkanı: çocuğun anayasal öğrenme hakkını vermeyen hiç kimseyle çalışmayız - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 21:13:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 4 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu: Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]