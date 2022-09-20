Şide, 18 Kasım 1974'ten 1 Nisan 1975'e ve 22 Eylül 1980'den 13 Aralık 1983'e kadar Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış, TÜRK-İŞ Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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