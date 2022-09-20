Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı

20.09.2022 14:26
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da, 94 yaşında hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Sadık Şide'nin cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da, 94 yaşında hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Sadık Şide'nin cenazesi toprağa verildi.

Dün hayatını kaybeden Şide'nin cenazesi, Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Şide'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar katıldı.

Mehmet Sadık Şide'nin cenazesi, Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Şide, 18 Kasım 1974'ten 1 Nisan 1975'e ve 22 Eylül 1980'den 13 Aralık 1983'e kadar Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış, TÜRK-İŞ Genel Sekreterliği ve Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığı görevlerini de yürütmüştü.

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Kaynak: AA

Mehmet Sadık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Şide son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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