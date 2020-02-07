Ankara'da babasının öldürdüğü lise öğrencisinin cenazesi, Çankırı'da defnedildi - Son Dakika
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Ankara'da babasının öldürdüğü lise öğrencisinin cenazesi, Çankırı'da defnedildi

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından silahla öldürülen lise öğrencisinin cenazesi, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Ankara'da babasının öldürdüğü lise öğrencisinin cenazesi, Çankırı'da defnedildi, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından silahla öldürülen lise öğrencisinin cenazesi, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Babası tarafından tabancayla öldürülen 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin cenazesi, Ankara'dan kara yoluyla Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi.

Üç erkek kardeşi olan Şeyma Y'nin cenazesi, Kayılar Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazede Şeyma Y'nin okul arkadaşları ve annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Genç kızın annesi Emine Y, "Kızıma ne hakkım varsa helal olsun." ifadesini kullandı.

Cenazeye Şeyma Y'nin ailesinin yanı sıra Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan H.Y. (51), gece polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) öldürdüğünü söylemiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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