Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 12 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Ankara'da belediye otobüsü üst geçit asansörüne çarptı: 12 yaralı (2)- Yeniden

ANKARA'da kontrolden çıkan belediye otobüsünün üst geçit ve asansörüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Uğur yönetimindeki 06 BV 9223 plakalı belediye otobüsü, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerindeki üst geçit ve asansörüne çarptı. Kazada, araç içinde sıkışan şoför Mustafa Uğur ile birlikte 12 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de müdahalesiyle otobüsten çıkarılıp ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sıkışan otobüs şoförü Mustafa Uğur da itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla çıkarılıp, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uğur'un ilk ifadesinde, arkadan kendisini sıkıştıran bir araç nedeniyle, yağışın da etkisiyle otobüsün kontrolünü kaybettiğini söylediği belirtildi. Kaza nedeniyle üst geçit ve asansör de kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,