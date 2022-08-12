Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü

12.08.2022 13:23
Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da bir doğalgaz bakım firması çalışanı, kendi dükkanının önünün dolu olması sebebiyle aracını yan taraftaki çay ocağının önüne park etti.

Ankara'da bir doğalgaz bakım firması çalışanı, kendi dükkanının önünün dolu olması sebebiyle aracını yan taraftaki çay ocağının önüne park etti. Park sebebiyle çıkan kavgada bıçaklanan firma çalışanı hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesi Şenol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, doğalgaz bakım firması çalışanı Murat Ulaş Kanbur, dükkanının önünde park edecek yer bulamayınca yan taraftaki çay ocağının önündeki dubayı kaldırarak aracını park etti. Bunun üzerine çay ocağı çalışanı Yunus Emre İ. ile Kanbur arasında tartışma çıktı. Mahalleli tarafından kısa sürede yatıştırılan tartışmanın ardından Yunus Emre İ., ertesi gün tekrar Kanbur'un dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın büyümesi ile Yunus Emre İ, yanındaki bıçağı Kambur'un karnına saplayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kanbur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Evli ve iki çocuk babası Murat Ulaş Kanbur'un memleketi Çankırı'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Bıçaklı saldırgan ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yunus Emre İ.'nin olaydan önce bir kişiyle sohbet ettiği, olayın ardından da kaçarak uzaklaştığı görüldü.

"Belinden çıkardığı bıçağı saplamış"

Olayın tanıklarından Yunus Ekinci, "Bir gün öncesinde bir tartışma çıkmıştı. Olayları düzelttik ama yanında çalışan şahıs hırsını alamamış. Ardından tekrar karşılaşıp tartışıyorlar. İtişmeler oluyor. Belinden çıkardığı bıçağı saplıyor o şahıs. Murat abi benim dükkana girdiğinde ben dışarıya çıkmıştım. O sırada şahıs kaçmıştı. Ambulansı aradım, durumu kötüydü. Kendini yere attı, bir süre sonra da bilinci kapandı. Saldıran şahıs yakalandı. İfadelerimizi verdik. Olay anında depodaydım. Çıktığımda şahıs kaçıyordu. Aile dostumuzdu, çocukluk arkadaşıydık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500
Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu' Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: 'Kafamda Türkiye her zaman kocaman bir imparatorluk olarak canlanıyordu'
Kaynak: İHA

Murat Ulaş, Yunus Emre, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:20 Çeçen lider Kadirov'dan itiraf: Çavuşoğlu ve Fidan'la gayri resmi görüşme gerçekleştirdik, Türkiye'ye davet ettiler
13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Tarım Kredi marketlerindeki indirim, 15 Ağustos Pazartesi günü başlıyor
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:29 Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Abdullah kayboldu: Acılı baba sinir krizi geçirdi
12:24 Kılıçdaroğlu: CHP, iktidara en yakın dönemdedir
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 13:58:08. #1.13#
SON DAKİKA: Komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement