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Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı

13.12.2021 22:13

Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı Ankara'da hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olan eski eşinin 7 yerinden bıçakladığı genç kadın ağır yaralandı.

Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı

ANKARA - Ankara'da hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olan eski eşinin 7 yerinden bıçakladığı genç kadın ağır yaralandı. Olay sonrası yakalanan şahsın 55 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 915. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sibel E. eski eşi Ercan B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklandığı belirlenen genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Eski eşin 55 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Ağır yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, zanlı Ercan B. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi.

Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı
Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı
Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı
Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı

Yenimahalle, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın 55 suç kaydı olan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandı - Son Dakika


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