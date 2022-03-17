Ankara'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde Mehmet Ali Demir'in silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlı, "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Ramazan S. ve Rıza Can S, emniyetteki işlemlerinin ardından Batı Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, geçen yıl Aksaray'da aralarında babalarının da bulunduğu 4 kişinin öldürüldüğünü, olayın faillerinden birinin de maktul Mehmet Ali Demir'in oğlu olduğunu anlattı.

Demir'in ailesini alarak Ankara'ya yerleştiğini öğrendiklerini, bunun üzerine yaşadığı adresi belirlediklerini dile getiren şüpheliler, daha sonra araçla takip edip maktulü vurdukları beyanında bulundu.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ramazan S. ve Rıza Can S. cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde 15 Mart'ta caddede yürüyen Mehmet Ali Demir'e (51) araçtan ateş açılmıştı. Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ekibince Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada olayın şüphelileri Ramazan S. ve Rıza Can S. gözaltına alınmıştı.