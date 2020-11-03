Ankara'da bir otelin 5'inci katından düşerek ölen genç kızın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Cumartesi günü, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin beşinci katından düşen Gamze A'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Cenaze töreninin ardından genç kızın mezarından bir poşete toprak dolduran dedesinin "Torunumun toprağıyla hiç solmayacak bir çiçek dikeceğim." sözleri, törene katılanları duygulandırdı.

Kızının mezarına sarılan annesi, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp nereye gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Ankara 'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızın cenazesi, Antalya 'da defnedildi.

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