Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak - Son Dakika
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Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

23.06.2022 12:09
Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma tiyatrosunda, 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma tiyatrosunda, 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Restorasyon çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Buranın açılışını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisindeki, Hacı Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan Antik Roma tiyatrosunun restorasyon ve gün yüzüne çıkarma işlemi için 2019 yılında ortak protokol imzaladı. Bu kapsamda, antik tiyatronun, Koruma Kurulu onayıyla özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak, belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başladı. Arkeopark Projesi kapsamında 2020'de başlanan restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Restorasyon projesi tamamlandığında, tiyatro yaklaşık 1500 seyirci kapasitesine sahip açık hava sahnesi olarak kullanılabilecek.

'ROMA DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN'ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Antik Roma tiyatrosunun milattan sonra 1 veya 2'nci yüzyıl döneminden kalan yapı olduğunu belirterek, "Burası o dönemde yaşayan atalarımıza, Ankaralılara kültür hizmeti vermiş önemli bir merkez. 1982 yılında yapılan bir kazı neticesinde ortaya çıkıyor. Bu olayı Roma tiyatrosu için bir şans olarak görüyorum. İyi ki üzeri kapatılmış. Açıkta kalsaydı bugün bu tiyatronun parçalarının hiçbirini bulamayabilirdik. Tiyatro ortaya çıktıktan sonra Anadolu Medeniyetleri Müzesi denetiminde burada arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor. Burası aslında 5 bin ile 7 bin kişilik bir tiyatro. Roma döneminin Ankara'daki en önemli eserlerinden birisi. Ancak kentsel yapılaşma içerisinde tiyatronun büyük bir kısmı Hisar Caddesi dediğimiz yolun altında kalıyor. Şu anda tiyatrodan bize kalan yaklaşık 1700 ile 1900 kişilik bir bölüm var" ifadelerini kullandı.'CUMHURİYET BAYRAMI'NDA AÇILACAK'Ödemiş, Antik Roma tiyatrosunun açılacağı tarihe ilişkin, "Biz buranın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz. İnşallah büyük bir aksilik olmazsa da o gün açacağız. Çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Buradaki çalışmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir protokol çerçevesinde sürdürüyoruz. Tüm proje ve uygulama çalışmalarını, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendik. Ancak buranın yapım esnasındaki teknik ve kontrol denetiminde ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'muz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla Antik Roma tiyatrosunun vatandaşların hizmetine açılacağını bildiren Ödemiş, çalışmalar sonucunda Antik Roma tiyatrosunu Türkiye'nin önemli bir tarih ve kültür turizminin merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak - Son Dakika

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