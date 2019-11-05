Son Dakika Haberleri: Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı

Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da ByLock operasyonu: 94 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 67'si gözaltına alındı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 94 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 67 şüpheli yakalandı. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:43 Kaynak: İHA
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