Ankara'da Cani Eski Eşini Yaralayıp Kayınvalidesini Öldürdü - Son Dakika
Ankara'da Cani Eski Eşini Yaralayıp Kayınvalidesini Öldürdü

27.01.2026 16:29
Erkan Bartan, eski eşi Sevkin Koçak'ı yaraladı, kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar etti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Erkan Bartan (53), eski eşi Sevkin Koçak'ı (54) tabanca ile yaralayıp kayınvalidesi Ülker Koçak'ı (73) öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ömer Halisdemir Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi. Erkan Bartan, bir süre önce boşandığı Sevkin Koçak'a bir araya gelmek için teklifte bulundu. Ancak Koçak olumsuz yanıt verdi. Erkan Bartan, bugün Sevkin Koçak'ın annesi, babası ve kızı ile yaşadığı eve gitti. Burada Bartan ile eski eşi Sevkin Koçak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Bartan, tabanca ile eski eşi Sevkin Koçak ile onun annesi Ülker Koçak'a ateş etti. Bartan ardından namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Erkan Bartan ile Ülker Koçak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Sevkin Koçak ise ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında evde bulunan ancak yara almayan eski kayınpeder Hasan Koçak, binanın önünde oturarak göz yaşı döktü. Acı haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Koçak ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganın uyuşturucudan kaydı olduğu belirtildi.

'GERİ BİRLEŞMEK İSTİYORDU'

Sevkin Koçak'ın kuzeni Hürol Dursun, "Boşanmışlardı, ondan dolayı bir gerginlik var tabii ortada. Yılların vermiş olduğu bir şey. Geri birleşmek istiyordu. İster istemez husumet oldu aralarında. Ondan dolayı da kapıya dayanıyor; geliyor, gidiyor. O arada kayınpederi açmış kapıyı. Kapıyı açınca ateş etmeye başlamış. Kaynanasına, karısına, en son da kendisine sıkıyor. Uyuşturucudan cezaevine girdi, çıktı. Kadın kuaförüydü. Tartışmaları tabii şahit olduk da böyle bir şey olacağını hiç tahmin edemiyorduk. Dayımızın kızı ağır yaralı. GATA hastanesinde yatıyor, yengem rahmetli olmuş. Kendisini de vuruyor en son işte. Bir tane kızları vardı" dedi.

Sevkin Koçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

