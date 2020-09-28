Ankara'da çatı yangını - Son Dakika

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi 364'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü. Mahallede paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.