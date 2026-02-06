Ankara'da Deprem Kaybı İçin Anma Töreni

Emniyet Genel Müdürlüğünce Ankara'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Mevlid-i Şerif ve Anma" programı düzenlendi.

Çankaya'daki Dikmen Hicret Camisi'nde düzenlenen programda, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden polisler ve vatandaşlar için dua edildi.

Programa, emniyet genel müdür yardımcıları, daire başkanları, emniyet personelinin yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.