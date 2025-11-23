Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Ankara\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı
23.11.2025 05:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mamak'ta 4 katlı bir binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Mamak İlçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana gelen patlamada L.Ü. (50) yaralandı.

Mutlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 03.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu iddia edilen patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Yangın sırasında evinde yalnız yaşayan L.Ü. yaralandı.

Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Gürültüyle uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan L.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda doğal gaz patlaması! Ev kısa sürede küle döndü

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Güvenlik nedeniyle bina tahliye edilirken, doğal gaz ekipleri hasar oluşan evde inceleme yaptı. Patlamanın kesin nedeninin çalışmaların ardından belirleneceğini öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Ankara, Mamak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat Fiyatlar adeta çakıldı Satılık ya da kiralık ev arayanlar dikkat! Fiyatlar adeta çakıldı
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
Nevşehir’de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Nevşehir'de turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı Zeytinburnu'nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Tahkim Kurulu cezaları onadı 149 hakemin kariyeri bitti Tahkim Kurulu cezaları onadı! 149 hakemin kariyeri bitti

07:16
Gustavo Petro’dan “darbe“ iddiası ABD’ye savaş restinde bulundu
Gustavo Petro'dan "darbe" iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu
02:08
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti Kavganın nedeni inanılmaz
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni inanılmaz
22:59
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
Okan Buruk duyurdu: Sakatlığı kötü gözüküyor
22:48
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye’ye gelecek
196 ülke lideri iklim zirvesi için Türkiye'ye gelecek
22:31
’’H5N5’’ kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
''H5N5'' kuş gribinin bulaştığı ilk insan öldü
22:02
5 gol, 2 kırmızı kart Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
5 gol, 2 kırmızı kart! Galatasaray ikinci yarıda geri döndü
19:33
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı İtiraz eden de var kabul eden de
Test sonuçları pozitif çıkan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! İtiraz eden de var kabul eden de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2025 08:37:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Ankara'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.