Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu - Son Dakika
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Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu

07.05.2022 13:35
Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu

Başkentte 6 Mayıs'tan itibaren geçerli olan zamla birlikte 200 gram ekmek 2,75 TL'den 3 TL'ye yükseldi.

Ankara'da ekmeğin fiyatlarına zam yapıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi:

Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu
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Ankara, Ekmek, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu - Son Dakika
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