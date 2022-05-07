Ankara'da ekmek fiyatlarına zam yapıldı: 3 TL oldu - Son Dakika

Ankara'da ekmeğin fiyatlarına zam yapıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 200 gram ekmeğin fiyatı 2,75 liradan 3 TL'ye yükseltildiği belirtildi.

Mart ayında gelen zam ile 2,25 liradan satılan 200 gram ekmek 2,75 liraya yükselmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek'te ise 250 gram ekmek 2 TL'den satılıyor.

Yeni fiyat tarifesinde ekmek fiyatları şu şekilde listelendi: