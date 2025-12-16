Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı - Son Dakika
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı

Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
16.12.2025 08:10
Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı
Ankara'da polisin 4 aylık takibi sonrasında kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere 60 kişi tutuklanırken, tüm mekanların faaliyetleri sonlandırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu gelen ihbarlar ve artan şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

11 İŞLETME TAKİBE ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği soruşturma için 'özel tahkikat ekipleri' oluşturdu. Ekipler, Çankaya ilçesinde gece kulübü olarak faaliyet gösteren ve kadınları suistimal ederek fuhuşa sürüklediği değerlendirilen 11 işletmeyi takibe aldı.

MEKANLARDAKİ ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Ekipler, 4 ay boyunca müşteri gibi mekanlara giderek şüphelileri takibe aldı. Gizli kameralar kullanılarak mekan çalışanlarıyla müşteriler arasındaki fuhuş pazarlıkları kayda alındı.

60 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, mekanların işletme sahipleri, işletme müdürleri ve diğer çalışanları olmak üzere gözaltına alınan toplam 81 şüpheliden 60'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sonrasında tüm mekanların faaliyeti sonlandırıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    bir kaç saate serbest kalırlar olan kadınlara oluyor 40 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Behzat amirim durumu manitasına söylememiş olabilir mi ? 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Başkentte dev fuhuş operasyonu! 60 kişi tutuklandı, tüm mekanlar kapatıldı - Son Dakika
