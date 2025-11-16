Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu

Ankara\'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu
16.11.2025 09:09  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay'da düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

MEKAN DEĞİŞTİREREK İZLERİNİ KAYBETTİRİYORLAR

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi. 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların sık sık mekan değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı
Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı
Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Kızılay, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Acun Ilıcalı’dan TV8 kararı Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Arkadan çarptığı tırın altında kaldı Arkadan çarptığı tırın altında kaldı
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

09:30
Dillon Danis ile Islam Makhachev’in takım arkadaşları birbirine girdi
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
09:27
Tarih netleşti IBAN’a para transferinde yeni dönem başlıyor
Tarih netleşti! IBAN'a para transferinde yeni dönem başlıyor
08:19
Nevşehir Belediye Başkanı Arı’nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
08:04
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak
07:45
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez
00:08
Yer: Çorum Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 09:47:42. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Fuhuş ve Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.