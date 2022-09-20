Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 376 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 12 kilogram esrar, 9 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 700 gram bonzai, 200 gram kokain ve 5 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 376 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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