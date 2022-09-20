Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

20.09.2022 10:40
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 376 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 376 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 12 kilogram esrar, 9 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 700 gram bonzai, 200 gram kokain ve 5 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 376 zanlıdan 37'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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