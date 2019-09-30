Son Dakika Haberleri: Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2)
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Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2)

23 dakika önce

VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VARAnkara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı.

Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü (2), System.String[]

VALİ: 3 ÖLÜ, EN AZ 3 YARALI VAR
Ankara Valisi Vasip Şahin, kaza yerinde inceleme yaparak, yetkilileriden bilgi aldı. Vali Şahin, ilk tespitlere göre halk otobüsünün durağa daldığını belirterek, "Tabii teknik bir arızadan mı başka bir nedenle mi onu arkadaşlar bundan sonraki incelemede tespit edecekler. Ama maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımız da yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ama ambulanslardan önce özel araçlar ile birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğunu araştırıyoruz. Şu anda en az 3 yaralı 3 vefatımız var" dedi.


Vasip Şahin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:08 Kaynak: DHA
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