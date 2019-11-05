Son Dakika Haberleri: Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını
Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını

Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını

6 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli'de bir atölyede kaçak silah üreten çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli'de bir atölyede kaçak silah üreten çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin imal ettikleri silahları suç örgütlerine satacakları tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde kurdukları atölyede kaçak silah ürettikleri belirlenen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin Kocaeli'de merkez atölye kurduğu ve burada ürettikleri silahları suç örgütlerine satmayı planladıkları tespit edildi. Operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı, 1 kalaşnikof tüfek, 20 tabanca, çeşitli çap ve markada bin 700 mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah imalinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Operasyon öncesinde çeteye yönelik 6 aylık fiziki ve teknik takip yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)

Kocaeli, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı
Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da kaçak silah üretimine polis baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]