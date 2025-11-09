Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

09.11.2025 22:24
Ankara'nın Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil Karacaören-Çalış yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

