Ankara\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil Karacaören-Çalış yolu üzerinde kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
