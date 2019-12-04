Son Dakika Haberleri: Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdıCaner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, mevsimin ilk karı yağdı.

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, mevsimin ilk karı yağdı.

Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini ardırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı
İstanbul'da yağmur etkili oluyor Kar sınır kapısından giriş yaptı, ekipler teyakkuzda! Tüm vücudunu sedef saran hasta derdine Ankara'da çare arıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:02:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]