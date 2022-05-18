Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

18.05.2022 18:17
Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2.5 yaşındaki oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Onur G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Onur G, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi'nde yaşayan Onur G, sabah saatlerinde fenalaşan oğlu K.D'yi hastaneye getirmiş, 2.5 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Onur G, olaydan şüphelenen hastane polisi ve sağlık ekiplerinin verdiği bilgi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oğlunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Altındağ, Ankara, Sulh, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika


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