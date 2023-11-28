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Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika

Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil direğe çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, bir buçuk yaşındaki bebek ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28.11.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:30
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Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı ve aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiği kazada 1 buçuk yaşındaki bebek de hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı. Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fertletinden M.B. (52) ile E.B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir buçuk yaşındaki bebek de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Lalahan, Ankara, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı - Son Dakika
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