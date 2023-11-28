Ankara'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Bebek Ağır Yaralandı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı ve aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiği kazada 1 buçuk yaşındaki bebek de hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı. Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fertletinden M.B. (52) ile E.B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir buçuk yaşındaki bebek de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - ANKARA