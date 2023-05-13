Ankara'daki sağanak sebebiyle yol çöktü, seyir halinde bir araç sular altında kaldı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayyolu Angora Bulvarı'nda, otoyolda çökme meydana geldi.

OTOMOBİL SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Çöken yola seyir halindeki bir otomobil düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, elektrik, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Telekom ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi. Çöken yoldaki çukura düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hafif yaralı olan kişi Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

METRO DURAĞINI DA SU BASTI

Öte yandan Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.