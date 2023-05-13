Ankara'daki sağanak sebebiyle yol çöktü, seyir halinde bir araç sular altında kaldı - Son Dakika
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Ankara'daki sağanak sebebiyle yol çöktü, seyir halinde bir araç sular altında kaldı

13.05.2023 16:39

Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Çayyolu Angora Bulvarı'nda çöken yola seyir halindeki bir otomobil düşerken, sürücü ekipler tarafından güçlükle kurtarıldı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayyolu Angora Bulvarı'nda, otoyolda çökme meydana geldi.

OTOMOBİL SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Çöken yola seyir halindeki bir otomobil düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, elektrik, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Türk Telekom ve Başkent Doğalgaz ekipleri sevk edildi. Çöken yoldaki çukura düşen otomobilin sürücüsü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, hafif yaralı olan kişi Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü

METRO DURAĞINI DA SU BASTI

Öte yandan Batıkent metro durağını su bastı, Eryaman'da ise bazı araçlar suda kaldı. Su baskınları nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken Batıkent semtindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü
Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü
Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü
Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü
Ankara'da Otoyol Çöktü, Seyir Halindeki Otomobil Sulara Gömüldü
Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Suleyman Dag: Ankaram geçmiş olsun. Buyuksehir belediye baskani c.baskani yardımcısı olmak için ankaradaki görevini unuttu. 15 mayıs sabahı uykudan uyanacak gelir yine mağdur edebiyatı yapar merak etmeyin mutlaka ankaraya gelir bekleyin Cevap Yaz 56 37 Yayından Kaldır
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  • Orhan Yüksel: Çok objektif bir yorum. Hayata nerenle bakıyorsun acaba? :) 25 37 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Ankara'daki sağanak sebebiyle yol çöktü, seyir halinde bir araç sular altında kaldı - Son Dakika


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