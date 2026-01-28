Ankara\'da Silahlı Saldırı: Ülker Koçak Hayatını Kaybetti

Ankara'da eski damadının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ülker Koçak son yolcuğuna uğurlandı. Koçak'ın eşi Hasan Koçak, "Eski damadım bana da iki el ateş etti ama kurşunlar isabet etmedi" dedi.

Dün sabah saatlerinde Altındağ'daki bir apartmanda iddialara göre Erkan Bartan (53), boşandığı eski eşi Sevkan Koçak (52) barışma isteğini reddettiği için gizlice ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana girdi. Pusu kuran Bartan, evden çıkan eski eşine ve onun annesi Ülker Koçak (73) ile babası Hasan Koçak'a tabancayla ateş ettikten sonra intihar etti. Olayda Bartan'ın eski eşi ağır yaralanırken, Ülker Koçak ise hayatını kaybetti. Baba Hasan Koçak saldırıdan yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden Ülker Koçak ile Erkan Bartan'ın cenazeleri olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, ağır yaralanan Sevkan Koçak hastaneye kaldırıldı.

Başına kurşun isabet eden kadının hayati tehlikesi devam ediyor

Bir gündür yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulan Sevkan Koçak'ın kafatasına isabet eden kurşunun henüz çıkarılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Ülker Koçak'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Koçak için memleketi Kalecik'in Elmapınar köyünde yer alan cemevinde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Koçak'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Bana iki el ateş etti ama kurşunlar isabet etmedi"

Olayla ilgili konuşan Ülker Koçak'ın eşi Hasan Koçak, "Beklenmedik bir olaydı. Diyecek bir şeyimiz kalmadı. Kızım sabah dışarı çıkacaktı. Annesi o sırada yanındaydı. Dışarı çıkacakları sırada eski damadım pusu kurmuş. Eşime de, kızıma da arkasından ateş etmiş. Bana da iki el ateş etti ama kurşunlar isabet etmedi. Kızımın beyninde hala kurşun var. Durumu ciddi. Kızım boşandıktan sonra eski eşiyle problemler yaşamış" dedi.

Saldırgan kocanın uyuşturucu ticareti nedeniyle hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

İşlediği cinayetin ardından intihar eden Erkan Bartan'ın yaklaşık 5 sene önce uyuşturucu ticaretinden hapis cezasına çarptırıldığı ve daha sonra tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan, geçen sene boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA