Ankara'da Su Kesintisi Yok, Ama Kıtlık Tehlikesi Var

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Şu anda Ankara'da tüm musluklardan su akıyor. Hiçbir tane kesinti yok" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyede basın toplantısı düzenledi. Yavaş, kuraklığa dikkat çekerek, "Yağmur yağıyor ama toprağa işlemiyor. Kar yağıyor ama barajları doldurmuyor. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor ve kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu küresel tablo Elazığ'ı da vuruyor, Kayseri'yi de Konya'yı da Malatya'yı da yurdun çeşitli yerlerini ve elbette Ankara'yı da. Bugün Ankara tarihinin en kurak hidrolojik dönemini yaşıyor. Bunu tahminle değil rakamlarla söylüyoruz. Bakın nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. 1994'te Ankara'da kişi başına düşen yıllık su miktarı 41 metreküptü, 2008'de 45 metreküptü, 2025'te bu rakam 19 metreküpe düştü. Yani Ankara su açısından oldukça fakirleşmiştir. Bir yanda 6 milyona yaklaşan bir şehir, öte yanda her geçen yıl daha az gelen su. Geçen yıl barajların tamamında su vardı. Bu tablo iklim krizinin Ankara'ya düşen payıdır. Bizim görevimiz bu gerçeği gizlemek değil, bu gerçeğe rağmen Ankara'yı ayakta tutmaktır. 'Ankara'nın 200 günlük suyu var' demiştim. 200 gün dediğiniz de göz açıp kapatıncaya kadar geçer. Bu süreçte de ciddi miktarda tasarruf ettik. Şimdi zaman zaman siyasiler var olan suyun musluklara ulaştırılamadığı gibi saçma sapan konuşmalar yapıyorlar, dezenformasyon yapıyorlar. Sizin '2050'ye kadar yetecek' dediğiniz baraja, Gerede Projesi'nden damla su gelmiyor. Su yok. Olay bu kadar basit. Bunu da mazeret olarak göstermeden elbette bir yönetici olarak şehre nasıl, ne şekilde su vereceğimizin tedbirlerini alıp projelerini yapıyoruz" diye konuştu.

'DEZENFORMASYON YAPANLARI SAVCILIĞA VERECEĞİZ'

Konuyla ilgili dezenformasyon yapanları da savcılığa vereceklerini söyleyen Yavaş, "Şimdi son günlerdeki bu dezenformasyonla ilgili dün sosyal medyada yayınlar yapıldı. 'Burada, Ankara halkında susuzluk var' diye yalan haberler, arkasından bu Hıdırlık Tepesi'yle ilgili, arkasından ulaşımla ilgili sürekli olarak bunu gündemde tutacak haberler yapmaya çalışıyorlar. 7 yıldır biz hiçbir şey yapmamışız, böyle bir haber hazırlıyorlar. Daha önce bir çağrı yapmıştım, buradan bir kez daha çağrı yapıyorum; nedir bu telaşınız? Şu anda Ankara'da tüm musluklardan su akıyor arkadaşlar. Hiçbir tane kesinti yok. Telaş ne? Bu karalama kampanyasının mutlaka bir amacı olması lazım. O amacın ne olduğunu biliyoruz ve arkasına şunu söyleyecekler; 'Ankara'da salgın hastalık başlıyor. İnsanlar leğenle çamaşır yıkıyor. Şehir susuz kaldı' gibi sahte haberlere de bundan sonra hazır olun. Ama o konuşan insanlar dahil, ilçe yöneticileri dahil hepsinin ne kadar su kullandığını görüyoruz. Hepsini dezenformasyondan, halka panik yaratmaktan dolayı savcılığa vereceğiz" diye konuştu.

'BAĞIRAN SİYASİ, 1 TON TASARRUF YAPMAMIŞ'

Yavaş, bazı siyasilerin konuyu polemik haline getirdiğini belirterek, "Televizyona bakınca bazı siyasilerin ve yorumcuların böyle hakarete varır konuşmalar yaptığını görüyoruz. Merak ettim, gerçekten bunların suyu kesilmiş mi diye. Hatta bazı siyasilerin de ekranı elimizde, açıklamıyoruz ama eğer gerekirse kamuoyu ile paylaşırız. O televizyonlarda bağıra bağıra konuşan, ortalama 20 metreküp su kullanmaya devam ediyor. Su tasarrufu yapmamış. Su tasarrufunu hep beraber yapacağız. Bu problem bütün toplumun problemi haline geldi. O bağıran, tweet atan siyasi; baktık ki evinde tam 37 ton kullanıyor aylık ve 1 ton dahi tasarruf etmemiş. Muhtemelen bahçesini suluyor. Ankara halkı susuzluk çeksin diye sonuna kadar muslukları açıp boş bırakırlarsa da artık bunlarla da karşılaşacağız diye tahmin ediyorum" dedi.

'SU TALEPLERİMİZ REDDEDİLDİ'

2021 yılında Sarıyar Barajı'ndan su tahsisi talep ettiklerini ancak uygun görülmediğini kaydeden Yavaş, geçen yıl da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden birçok kez su talep ettiklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirterek, "Eylülde Devlet Su İşleri'ne yine yazı yazdık. Koyunbaba Barajı'ndan su istendi ve en sonunda ben Sayın Bakanı aradım, kendisine durumu arz ettim. 'Sayın Bakanım, Ankara susuz kalıyor. Koyunbaba'da büyük miktarda su var. En azından bundan Ankara halkına kullandırmak için su verin' dedim. Devlet Su İşleri, 'Sadece 3 aylığına 100 bin metreküp su verebiliriz' demiştir. Gerekçe tarımsal sulama olarak gösterilmiştir. Yine 100 bin metreküp suyu oradan alıp takviye yapacağız ancak Ankara'nın günlük su ihtiyacı 1,5 milyon metreküpe yakın" dedi.