Ankara'da taksiyle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İsmail Aksu'nun kullandığı 06 T 4081 plakalı taksi ile Ayşe Kuş (20) idaresindeki 06 BEB 578 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokak kesişimindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Kuş ile Döndü Kubat (61), Hatice Acemi (49) ve Zahide Yılmaz (49) otomobilde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralananların, çalışmak için salatalık tarlasına gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.