Ankara'da üç ilçe belediye başkanı Beypazarı'nda bir araya geldi - Son Dakika

Ankara'nın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Ayaş, Güdül ve Beypazarı ilçelerinin belediye başkanları Beypazarı'nda bir araya geldi.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan başkanlar, üç ilçeye yapılacak yatırımlar ve çalışmalarda birbirilerine destek olmak konusunda görüş birliğine vardı.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan üç ilçenin de köklü geçmişe sahip olduğunu belirten belediye başkanları, ilçelerin tarihi, mimari dokusu, tarihi evleri, turizmi ve tarımı ile öne çıktığını belirtti.

Kendilerine ev sahipliği yapan Beypazarı Belediye Başkanı Kaplan'a teşekkür eden Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş, "Ayaş'tan başlamak üzere Sapanca'ya kadar uzanan koridor, tarihi İpek Yolu koridorudur. Bu koridorda, başkentin batı koridorunda kalan dört ilçesi tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Biz belediyeler olarak İpek Yolu'nu canlandırmak ve bu konuya bir ivme kazandırmak üzere bir araya geldik ve görüş alışverişinde bulunduk. Toplantımız gayet verimli geçti." diye konuştu.