Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

06.06.2023 01:02

Ankara'da oto tamir dükkanında üzerine yük asansörü düşen 13 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkanında kahreden bir olay yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'taki iş yerinde çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki Harun Yıldız'ın üzerine malzemelerin taşındığı yük asansörü düştü. Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı.

Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörün altında kalarak yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan haberi alan yakınları ise işletmenin önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Berat Çetin: 13 yaşında..14 yaşında arkadaşlarıyla futbol oynayıp vakit geçirecek çocuklar..eti senin kemiği benim.,rezil sanayi ortamlarında ne idüğü belirsiz insanlara emanet edilmekte al bir şey olmaz denilen bir olay daha.., Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
500

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Motorine büyük zam geliyor: 1 lira 36 kuruş
00:16 Araç sahiplerinin keyfi kaçacak! Motorine büyük zam
00:10 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
00:06 Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi
23:52 Meksika'da Metro İstasyonunda Çalışan Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
23:51 Meksika'da metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü
23:49 Fenerbahçe, sezonu kupayla tamamlamak istiyor
23:44 Fenerbahçe'nin 2 yıldızı finalde yok! Maç yerine düğünde oynayacaklar
23:32 HÜDA PAR'dan Selahattin Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
23:28 HÜDA PAR'dan Demirtaş'ın çağrısına yanıt: Bazı şartlar gerçekleşirse belki o eli tutarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 01:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement