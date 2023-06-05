Ankara'da üzerine yük asansörü düşen çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir oto tamir dükkanında kahreden bir olay yaşandı. Saat 19.00 sıralarında Ulubey Mahallesi Bilgin Sokak'taki iş yerinde çalıştığı belirtilen 13 yaşındaki Harun Yıldız'ın üzerine malzemelerin taşındığı yük asansörü düştü. Yıldız'ı ziyarete gelen bir yakını, talihsiz çocuğun yük asansörünün altında olduğunu fark etmesi ile olay ortaya çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yıldız'ın yakınının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Asansörün altında kalarak yaşamını yitiren Yıldız'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan haberi alan yakınları ise işletmenin önünde fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.