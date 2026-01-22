Ankara'da yasa dışı bahis ve kumarla mücadele için toplantı yapılacak

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

'Yasa Dışı Sanal Bahis ve Kumar Eylem Planı İzleme ve Koordinasyon Toplantısı' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Varlık Fonu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İletişim Başkanlığı ve Yeşilay yetkilileri katıldı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın, 1 Kasım 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdiği hatırlatılarak. Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinin ardından, yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadele çalışmaları tüm kurumların koordinasyonu içerisinde hız kazandığı ifade edildi.

'2025 YILI İTİBARIYLA 12 BİN 548 SUNUCU VE BAĞLANTI ADRESİ DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR'

Yapılan açıklamada, "2026 yılı Eylem Planı İzleme Toplantısı'nda, 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar ile mücadelede gelinen son aşama kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Toplantıda, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler ve elde edilen somut sonuçlar değerlendirilmiştir. Eylem Planı; elektronik haberleşmede ve sanal ortamda teknik tespit ve müdahale; finansal sistemde önleme, tespit ve denetim; kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesi; cezai müeyyidelerin caydırıcılığı ve uygulamada etkinliğin artırılması; toplumsal farkındalık, eğitim ve bağımlılıkla mücadele; reklam ve tanıtım düzenlemeleri ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi olmak üzere 7 öncelik alanı üzerine yapılandırılmış olup, toplantıda bu alanların her birine ilişkin gerçekleşmeler ele alınmıştır. Kullanıcılarla temas sağlayan tüm elektronik kanalları kapsayacak şekilde yürütülen mücadele kapsamında, 2006–2025 döneminde toplam 548 bin 420 yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesine erişim engellenmiştir. Sadece 2024 yılında 232 bin 899, 2025 yılı gerçekleşmesi olarak ise 84 bin 585 internet sitesinin erişimi engellenmiş; yasa dışı bahis sitelerine ait alan adları, yönlendirme linkleri ve mobil erişimler eş zamanlı olarak takip edilmiştir. Sosyal medya platformları, mesajlaşma uygulamaları ve uygulama tabanlı yönlendirmelere ilişkin erişim engelleme kararları uygulanmış, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 548 sunucu ve bağlantı adresi devre dışı bırakılmıştır" denildi.

'2025 YILINDA TOPLAM 42 MİLYON 144 BİN 392 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR'

Toplantıya ilişkin, "Finansal sistemin yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan temel mekanizma olduğu vurgulanmış; bu kapsamda bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformları yoğun denetimlere tabi tutulmuştur. Yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımına ilişkin çok sayıda hesap üzerinde detaylı işlem analizleri gerçekleştirilmiş, çok sayıda ödeme kuruluşu ve kripto varlık platformu hakkında adli süreçler başlatılmıştır. Kripto varlık işlemlerine ilişkin limit ve sınırlar getirilmiş, şüpheli finansal akışlar soruşturma kapsamına alınmış; tespit edilen işlemler adli mercilere bildirilerek el koyma süreçleri başlatılmıştır. 11 kuruluşun faaliyeti durdurulmuş, 4 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiştir. Toplumsal düzeyde caydırıcılığın artırılması amacıyla 2025 yılında toplam 42 milyon 144 bin 392 TL idari para cezası uygulanmıştır. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmiş; sağlık ve sosyal hizmetler alanında 1861 eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 27 bin 652 kişiye danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici faaliyetlerin pedagojik anlamda sürece önemli katkılar sağladığı vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'UYGULANMAYA DEVAM EDECEK'

Uluslararası alanda yapılanlara da değinilen açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Uluslararası alanda ise mücadelenin kaynak ülkeler düzeyinde önlenmesi ve ülkeler arası ortak tutum geliştirilmesi amacıyla 43 yurt dışı misyonumuz vasıtasıyla girişimlerde bulunulmuş ve uluslararası kuruluşlar nezdinde iş birliği süreçleri başlatılmıştır. Toplantıda ayrıca, bahis ve kumar suçlarına yönelik caydırıcılığın artırılması amacıyla adli ve idari cezaların güçlendirilmesine yönelik yürütülen teknik çalışmalar ele alınmıştır. Finansal sistem üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı işlemlerin önlenmesi kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na ilave yetkiler verilmesine ilişkin değerlendirmeler yapılmış; finansal kuruluşların bu tür işlemleri engellememesi halinde uygulanacak idari yaptırımların artırılması ve çeşitlendirilmesi hususu görüşülmüştür. Ayrıca, yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile bunlara hizmet sağlayan yasa dışı ödeme altyapılarının tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yapılacak teknik ve operasyonel çalışmaların yanı sıra Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bahis ve kumar ile mücadele kapsamında ilave yetkiler verilmesi hususları toplantıda ele alınmıştır. Bu kapsamda gerekli yasal düzenleme ile ilgili hazırlıklar sürdürülecektir. Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı tüm kurumların kararlı iş birliğiyle ve bütüncül bir yaklaşımla uygulanmaya devam edecek olup, elde edilen kazanımlar daha da ileriye taşınacaktır."