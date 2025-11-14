Ankara'da Yeni Kavşak Düzenlemesi ile Trafik Akışı Hızlandı - Son Dakika
Ankara'da Yeni Kavşak Düzenlemesi ile Trafik Akışı Hızlandı

14.11.2025 10:48
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Bulvarı-Ankara Bulvarı bağlantısındaki sinyalize kavşağı kaldırarak yerine yonca tipi kavşak düzenlemesi yaptı. Yeni varyant yollar ile sürücüler artık Etimesgut ve Kızılay yönüne daha hızlı ulaşabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Sabancı Bulvarı ile Ankara Bulvarı'nın bağlantı noktasında bulunan sinyalize kavşak kaldırılarak yerine yonca tipi kavşak düzenlemesi yapıldı ve hizmete açıldı. Yeni kavşak düzenlemesiyle bölgede trafik akışı artık duraksamadan sağlanırken, sürücüler için daha hızlı ve güvenli ulaşım imkanı oluşturuldu.

Yeni varyant yollar ile araç geçişleri artık sinyalizasyona ihtiyaç duyulmadan sağlanıyor. Böylece kavşakta yaşanan bekleme süreleri ortadan kalkarken, trafik akışının daha hızlı, güvenli ve kesintisiz ilerlemesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle birlikte; Hacettepe Kavşağı ve Sabancı Bulvarı yönünden gelen sürücüler Etimesgut'a, Ankara Bulvarı'ndan gelen sürücüler ise Kızılay'a çok daha kolay ve kesintisiz şekilde ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, trafik, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

10:07
SON DAKİKA: Ankara'da Yeni Kavşak Düzenlemesi ile Trafik Akışı Hızlandı
