Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı

6 saat önce

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da yılbaşında eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu yakalandı, System.String[]

Ankara'da yılbaşında "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat, Özel Hareket Şubesine bağlı ekipler, sabah saatlerinde yılbaşında eylem yapabileceği iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda "tek kişilik" eylem yapabilecekleri değerlendirilen yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanların terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları belirlendi.

Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:50 Kaynak: AA
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